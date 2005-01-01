Появилось видео посадки изменившего курс самолета «Аэрофлота»

В Сети появилось видео захода на посадку самолета «Аэрофлота», следовавшего из Сургута в Москву и изменившего маршрут по требованию одного из пассажиров.

Ролик опубликован на YouTube-канале «360».

Напомним, в НАК подтвердили, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boeing 737 изменил курс по требованию одного из пассажиров. В данный момент злоумышленник остается на борту, несмотря на появившиеся сообщения о его задержании.

Мужчина во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске.

Маневр удался благодаря экипажу, который смог уговорить злоумышленника на дозаправку в этом городе.