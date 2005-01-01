Задержан предполагаемый угонщик самолета из Сургута в Москву

Правоохранители задержали пассажира самолета Сургут – Москва, который требовал направить лайнер в Афганистан, сообщил осведомленный источник. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Задержан, оружия при нем не обнаружено», – сказал источник «Интерфакса».

В то же время РИА «Новости» отмечает, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, Telegram-канал Mash сообщает, что сотрудников аэропорта попросили уйти из диспетчерской, которая контролирует полеты. Там сейчас проходит оперативное совещание силовиков, в том числе – переговоры с захватчиком. Информации о задержании пассажира, по данным канала, пока нет.

Кроме того, журналистов и пассажиров перестали пускать в здание аэропорта в Ханты-Мансийске. При этом нет информации, эвакуировали ли пассажиров из здания. На подъезде к аэропорту дежурят экипажи полиции, все машины проверяют.

По предварительным данным, нештатная посадка произошла из-за пассажира – 41-летнего Павла.

Ранее во вторник стало известно, что пассажир Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. На борту находится 69 пассажиров и семь членов экипажа. После этого самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске. Маневр удался благодаря экипажу, который смог уговорить пассажира на дозаправку в Ханты-Мансийске.