Появились подробности о личности «угнавшего» самолет «Аэрофлота»

Пожелавшая остаться неизвестной знакомая угонщика самолета «Аэрофлота» рассказала о том, что у мужчины есть проблемы с психикой после случая из прошлого.

Она сообщила, что нарушения психики начались у угонщика самолета после того, как его избили несколько лет назад, пишет «Сноб».

«Его зовут Павел Шаповалов. Я узнала его по фото, опубликованным в СМИ. Раньше он был нормальный, хороший человек. У него была жена, дети. Потом, где-то лет пять назад, может, больше, его очень сильно избили. После этого у него нарушилась психика. Насколько я знаю, ему даже оформили инвалидность», – рассказала собеседница.

По ее словам, после этого случая через какое-то время с ним развелась жена, у которой сейчас другая семья, в то время как Шаповалов остался одиноким и стал очень замкнутым.

«Я раньше частенько видела его на улице, но поздороваешься – пройдет мимо. Чтобы он выпивал сильно я не видела, то есть алкоголиком не был», – прокомментировала женщина отношение угонщика к алкоголю.

Она добавила, что не в курсе, зачем Шаповалов летел именно в Афганистан, а также что он собирался делать в Москве.

Напомним, находящийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир требовал изменить курс самолета «Аэрофлота», следовавший из Сургута в Москву, угрожая якобы присутствовавшим у него оружием. Boeing 737 изменил курс в сторону Афганистана по его требованию, однако экипаж сумел уговорить угонщика на дозаправку в Ханты-Мансийске.

Там злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже пассажиры рассказали о том, что происходило на борту самолета во время ЧП, а из самолета было опубликовано видео задержания преступника.