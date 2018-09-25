Украина настаивает на «провокациях» против ее кораблей

Военная прокуратура Украины заявила, что якобы зафиксировала «провокационные ситуации» во время прохода Керченского пролива украинскими кораблями; ведомство выразило намерение представить соответствующую информацию в международных судах.

Официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил в Facebook, что для фиксации соблюдения Россией конвенции ООН и международных соглашений на борту одного из суден находились представители военной прокуратуры страны.

Он указал, что представители ведомства задокументировали якобы имевшие место «провокационные ситуации», чтобы в дальнейшем использовать эти сведения в международных инстанциях.

При этом не уточняется, о каких именно провокациях идет речь.

Напомним, в субботу вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля – судно A500 «Донбасс» и буксир A830 «Корец». Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Позже стало известно, что они держат курс в Мариуполь.

Российской стороной было обеспечено сопровождение кораблей. Днем в воскресенье они прошли под Крымским мостом. Позже ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения кораблей через Керченский пролив.

При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что суда прошли по проливу штатно, без проблем.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием судна A500 «Донбасс» и буксира A830 «Корец».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в Азовском море.