ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» в Керченском проливе

В пресс-центре командования ВМС Украины пожаловались на якобы создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив в воскресенье.

В сообщении пресс-центра в Facebook говорится, что на протяжении всего пути украинские корабли сопровождали российские военные корабли «Приазовье», «Аметист» и «Дон», а непосредственно в Керченском проливе к сопровождению присоединились еще более 10 катеров и кораблей Федеральной службы безопасности России и Черноморского флота.

В ведомстве заявили, что российские Вооруженные силы якобы допустили ряд «опасных инцидентов». Так, сообщается, что российский разведывательный корабль «Приазовье» будто бы совершил чрезмерное сближение с украинским кораблем на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), нарушив тем самым требования международных правил.

Кроме того, продолжают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27, как утверждается, создал «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе», приблизившись к Ан-26 ВВС Украины на опасное расстояние.

Накануне украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По информации, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье они прошли под Крымским мостом. Позже было опубликовано видео прохода украинских кораблей под Крымским мостом.