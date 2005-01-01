Крыму пришлось успокаивать украинских военных

Суда ВМС Украины по Керченскому проливу прошли штатно, без проблем, рассказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, отвечая на панические заявления украинского командования.

«Им никто не мешал. Все прошло по правилам, с соблюдением норм международного морского права и мер безопасности. Они прошли через Керченский пролив под аркой моста, вышли в Азовское море и пришли в пункт назначения. На этом все закончилось. Пусть поменьше паникуют», – посоветовал Фикс.

Ранее ВМС Украины пожаловались на якобы создание Россией «опасных инцидентов». В сообщении пресс-центра командования ВМС Украины в Facebook говорится, что на протяжении всего пути украинские корабли сопровождали российские военные корабли «Приазовье», «Аметист» и «Дон», а в Керченском проливе к ним присоединились более 10 катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота. Российский разведывательный корабль «Приазовье», согласно этому сообщению, якобы совершил чрезмерное сближение с украинским кораблем на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), нарушив тем самым требования международных правил. Кроме того, утверждают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27 будто бы создал «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе».

Между тем гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков также заявил, что прохождение судов через Керчь-Еникальский канал прошло в штатном режиме.

«Судно шло на буксире в сопровождении пограничных катеров. Не было никаких провокаций. Они вошли в Азовское море без проблем. Здесь нет ничего сверхъестественного, по Керчь-Еникальскому каналу в день проходит сто с лишним судов, в том числе на буксирах и в сопровождении», – цитирует его РИА «Новости».

Сопровождение прохождения кораблей ВМС Украины через канал обеспечивал российский лоцман.

Накануне украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По информации, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье они прошли под Крымским мостом.