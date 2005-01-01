Аксенов посмеялся над прошедшими под Крымским мостом украинскими кораблями

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал проход кораблей украинских ВМС под мостом через Керченский пролив.

«Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины как символы «Руины» – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах», – написал Аксенов в своем Facebook.

Глава Крыма отметил, что разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале украинские корабли запросили у Росморпорта и за лоцманской поддержкой обратились в российские службы, а также «покорно стояли в очереди за гражданскими судами».

«Это бесславное начало конца проекта под названием «Незалежна Украина», – заключил Аксенов.

В воскресенье украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли под Крымским мостом. Сообщалось, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море.