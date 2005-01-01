Адмирал Комоедов: Украинские корабли в Азовском море погоду не испортят

«Украина до такой степени сильна на Черном и Азовском морях, что ей ничего не остается, кроме как сопли распускать», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, комментируя переход двух кораблей ВМС Украины из Черного моря в Азовское.

«Слава Богу, что их вообще пропустили в Керченском проливе. Это, кстати, говорит о том, что Россия является для Украины дружественной страной, а никак не наоборот», – подчеркнул Комоедов.

«То, что они перевели какой-то кораблик и буксир – это погоду на Азовском море не испортит. Там нужно иметь другие, скоростные корабли. Какие задачи им поставит руководство? Ну может какими-то подлостями будут заниматься», – предположил собеседник.

При этом Комоедов не увидел угрозы для России в том, что украинские корабли сопровождались американским самолетом-разведчиком.

«Если он не заходит в наше воздушное пространство – пусть летает. Никакой угрозы в этом для нас нет», – заключил адмирал.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По информации, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье они прошли под Крымским мостом. Позже было опубликовано видео прохода украинских кораблей под Крымским мостом.

При этом в пресс-центре командования ВМС Украины пожаловались на якобы создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив в воскресенье.