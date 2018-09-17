Турция послала в Идлиб крупнейшую партию вооружения

Власти Турции направили в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнее время партию вооружения, сообщает Hürriyet.

Военные источники сообщают, что направленный в Идлиб военный конвой состоял из 50 транспортных средств, перевозивших танки и бронетехнику в сторону города Джиср эш-Сугур, передает РИА «Новости».

В этом городе расположен один из 12 турецких наблюдательных пунктов по контролю над зоной деэскалации в этом регионе.



Ранее Эрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб.