Эрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил мнение, что сирийские власти во главе с Башаром Асадом готовят массированное наступление в провинции Идлиб, «прикрываясь» якобы ложным предлогом борьбы с терроризмом.

По версии Эрдогана, сирийские сласти якобы стремятся «оправдать неминуемое нападение [на боевиков в провинции Идлиб] необходимостью противодействовать терроризму», передает ТАСС.

Президент Турции назвал аргументы Дамаска «ложными», обвинив Башара Асада в «подготовке со своими союзниками массированного наступления на Идлиб, где проживают около 3 млн человек и находится одно из немногих надежных прибежищ для внутренне перемещенных сирийцев».

По версии Эрдогана, подъем [запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*»] ИГ* якобы «стал следствием, а не причиной происходящего в Сирии».

Президент Турции в статье американского издания The Wall Street Journal призвал мировое сообщество «осознать свою ответственность в связи с надвигающимся наступлением на Идлиб» и «сдержать такое насилие, чтобы не дать терроризму укорениться».

Более того, он возложил «ответственность за недопущение следующего кровопролития» и «за недопущение этого гуманитарного бедствия» на Запад, Россию и Иран.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах тегеранских переговоров лидеров России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии.