Рынска попыталась оправдать Ходорковского после убийства журналистов в ЦАР

Журналистка Божена Рынска сочла ответственность бизнесмена Михаила Ходорковского в смерти журналистов в ЦАР «мифической».

Рынска опубликовала упрощенное, по ее мнению, видение причин трагедии, заявив, что Ходорковский не несет ответственности в смерти журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко.

Запись сделана в Facebook, аккаунт журналистки временно заблокирован, поэтому она пишет со страницы мужа Игоря Малашенко.

«И еще о ЦУР/ФАН и мифической ответственности Ходорковского. Вот представьте себе, к Ходорковскому обращается некто, известный фотограф-анималист и говорит:

«Я готов для твоего журнала о животных привезти фотографии, как в дикой саванне ...(спариваются) львы. Крупным планом».

«О, – отвечает хозяин журнала, – настоящие львы ... (спариваются)? Дикие? Не в зоопарке и не на сафари, а прямо вот в гуще дикой природы? Круто! Могу выделить стошку, больше нету».

«Окей, – соглашается подрядчик, – я все равно люблю диких зверей снимать, давно ждал, кто мне поездку оплатит, а вас тем более эта тема и так интересовала, все совпало, я поехал».

Ну кто же мог предположить, что подрядчик не с дерева с телевиком снимать будет, а сиганет в гущу прайда и полезет ко льву прямо в разгар процесса. Я думаю, Ходорковский такой расклад даже помыслить себе не мог», – заявила Рынска.

Напомним, в Центральноафриканской Республике при подозрительных обстоятельствах были убиты три российских журналиста, которые снимали фильм про ЧВК «Вагнера». По факту убийства возбудили уголовное дело. Водителя погибших журналистов поместили в тюрьму.

Представители структуры Ходорковского отреагировали на публикацию переписки с убитыми журналистами, заявив, что делать выводы из сообщений «просто абсурдно».