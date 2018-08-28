Структура Ходорковского отреагировала на публикацию переписки с убитыми журналистами

Переписка между погибшими в ЦАР журналистами Орханом Джемалем, Александр Расторгуевым, Кириллом Радченко и Центром управления расследования об организации поездки, которая появилась в СМИ, подлинна, но получена незаконно, сообщил главред ЦУР Андрей Коняхин.

Он заявил, что доступ СМИ к этой переписке дал человек, который «находится под подпиской о неразглашении». Коняхин отметил, что это «рабочая переписка, опубликованная частично», сообщает «Дождь».

«Практически 90% информации носит технический характер и делать из этого какие-то выводы просто абсурдно. Все основные обсуждения происходили в устной форме: мы встречались и долго все обсуждали, иногда по телефону», – сказал Коняхин.

Он заявил, что подобные детали, которые утекают в СМИ, «спутывают картину, уводят расследование в сторону».

Коняхин отметил, что сотрудники ЦУР распечатали журналистам табличку ООН как «дополнительный защитный инструмент» - ее должны были повесить на автомобиль при передвижении по ЦАР. По его словам, в ЦУР «были уверены, что журналисты едут к ООН в Бомбари» – они связывались с человеком по имени Мартин. Сотрудник агентства ФАН Кирилл Романовский, по словам Коняхина, рекомендовал им Мартина как сотрудника ООН.

«Когда журналисты приехали на место, связь с Мартином была. Он выходил на связь, он прислал водителя», – сказал Коняхин. Основную переписку с Мартином вел сотрудничающий с ЦУР журналист Родион Чепель.

Коняхин отметил, что у поездки был окончательный план поездки, но планы менялись по мере поступления информации. Также он назвал неправдой отсутствие медицинской страховки у Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

Вечером 27 августа «Федеральное агентство новостей» опубликовало скрины переписки погибших Джемаля, Расторгуева и Радченко с четырьмя коллегами из «Центра управления расследованиями», в том числе с главным редактором ЦУР Андреем Коняхиным. Они обсуждали детали поездки, контакты с людьми на месте, расходы, которые растут из-за обмана иностранцев местными жителями.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями». По данным МИД России, журналисты пострадали, оказав сопротивление при попытке ограбления.