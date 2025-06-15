14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по Израилю
Хуситы в координации с Ираном нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю
В течение суток хуситы нанесли несколько ударов гиперзвуковыми ракетами по целям в районе Тель-Авива, координируя действия с Ираном.
Военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа заявил о проведении нескольких ракетных ударов по стратегическим целям в районе Яффо за последние сутки. По его словам, удары были нанесены гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» и скоординированы с действиями иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции, сообщает РИА «Новости».
Сариа подчеркнул, что цели операции были достигнуты. Он отметил, что такие удары проводились несколько раз в течение суток, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию с иранской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку устранить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории страны.