  • Новость часаИран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    38 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    35 комментариев
    15 июня 2025, 08:15 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Хуситы в координации с Ираном нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение суток хуситы нанесли несколько ударов гиперзвуковыми ракетами по целям в районе Тель-Авива, координируя действия с Ираном.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа заявил о проведении нескольких ракетных ударов по стратегическим целям в районе Яффо за последние сутки. По его словам, удары были нанесены гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» и скоординированы с действиями иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции, сообщает РИА «Новости».

    Сариа подчеркнул, что цели операции были достигнуты. Он отметил, что такие удары проводились несколько раз в течение суток, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку устранить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории страны.

    14 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых, предположительно, катапультируется летчица из израильского F-35, сбитого системой ПВО Ирана.

    В Сети опубликованы кадры, на которых, якобы зафиксирован момент после катапультирования летчицы из сбитого Ираном израильского истребителя F-35. Видео снято очевидцем, на нем заметна летчица с раскрытым парашютом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Бориса Рожина.

    В начале видеозаписи отчетливо слышны тревожные сирены.

    Ранее иранские средства ПВО поразили несколько израильских самолетов, а одна из женщин-пилотов попала в плен.

    Агентство Mehr опубликовало первые фото истребителя F-35 ВВС Израиля, который сбили иранские расчеты ПВО.

    Израиль атаковал военные и ядерные объекты на территории Ирана и провел спецоперации против руководства страны. Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

    Комментарии (31)
    14 июня 2025, 18:37 • Новости дня
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции, сообщили СМИ.

    YJC опубликовало фотографию из Бушера, где виден высокий столб дыма, поднимающийся на территории, связанной со строительством атомной электростанции при участии России. На снимке, размещенном агентством, запечатлены люди, предположительно рабочие стройки, которые смотрят вдаль на появившийся дым, передает РИА «Новости».

    Накануне МАГАТЭ заявило, что иранские власти проинформировали о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

    Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях.

    Комментарии (8)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    Комментарии (0)
    15 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские силы ПВО работают в Тель-Авиве, отражая новую ракетную атаку Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», – приводит РИА «Новости» текст сообщения IRNA.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, в некоторых районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

    Напомним, ранее иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В свою очередь, израильские ВВС атаковали Тегеран.

    Комментарии (4)
    14 июня 2025, 21:13 • Новости дня
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.

    Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

    Комментарии (5)
    14 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива

    Иранский депутат заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива

    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

    По словам Коусари, Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на действия Израиля, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран готов принять необходимое решение без колебаний. Косари пояснил, что подобная мера станет официальным ответом на атаки Израиля по территории страны и может существенно затронуть поставки нефти на мировые рынки.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

    Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

    Комментарии (5)
    14 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада

    Рябков связал удары Израиля по Ирану с антииранской резолюцией МАГАТЭ

    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль почувствовал безнаказанность и увидел новое подтверждение безоговорочной поддержки со стороны Запада сразу после принятия антииранской резолюции МАГАТЭ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Израиль почувствовал собственную безнаказанность на фоне поддержки со стороны Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

    По мнению Рябкова, тенденция особенно проявилась после того, как западные страны «продавили» антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, несмотря на то, что многие государства воздержались или голосовали против. Уже на следующий день после принятия этой резолюции Израиль нанес удар по Ирану, что, по мнению российского дипломата, демонстрирует ощущение безнаказанности.

    Рябков считает, что подобные действия стали возможны благодаря безоговорочной поддержке Израиля не только со стороны США, но и ведущих европейских стран, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе. Он также отметил, что связывать израильский удар с днем рождения Трампа, как это обсуждается в различных светских беседах, не имеет смысла.

    По словам замглавы МИД России, единственный логичный тайминг этих событий – это связь с принятием антииранской резолюции МАГАТЭ и последовавшей за ней атакой. Рябков подчеркнул, что такая последовательность событий для него очевидна.

    Ранее глава ЕС Урсула фон дер Ляйен напомнила президенту Израиля о праве страны на самооборону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от поддержки Израиля и позволить ему самостоятельно вести войны.

    Комментарии (26)
    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Комментарии (10)
    14 июня 2025, 23:48 • Новости дня
    Иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее
    Иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксированы падения иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее, сообщает израильский сайт Ynet.

    «Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Ynet (онлайн-выпуск газеты «Едиот ахронот»).

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на «повторное нападение» на исламскую республику.

    Иранское государственное агентство IRNA заявило, что несколько ракет преодолели израильские системы ПВО и поразили цели в городе Хайфа на севере Израиля, передает ТАСС.

    Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

    Финансируемый правительством Ирана телеканал Press TV сообщил о мощных взрывах в Хайфе «после удара гиперзвуковых баллистических ракет».

    По данным Fars, целью ракетного удара стали объекты энергетической инфраструктуры Израиля. Указано, что удар вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, часть критически важной инфраструктуры выведена из строя.

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Тем временем израильские ВВС наносят удары по военным целям в Тегеране.


    Комментарии (3)
    14 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

    В сообщении МАГАТЭ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отмечается: «Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается». МАГАТЭ подчеркнуло, что радиационный фон в районе Исфахана остается в пределах нормы, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди пострадавших объектов оказался завод по конверсии урана.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

    В субботу сообщалось, что в Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности. Накануне МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

    Комментарии (5)
    15 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.

    Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

    Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».

    НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.

    Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.

    Комментарии (0)
    14 июня 2025, 23:19 • Новости дня
    Иран запустил ракеты в сторону Израиля
    Иран запустил ракеты в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские информационные агентства Mehr и Fars сообщили о запуске Ираном ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.

    «Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», – приводит ТАСС текст сообщения Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ добавил, что «системы обороны работают над перехватом угрозы».

    По данным Fars, «Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля», передает РИА «Новости».

    Позднее гостелерадиокомпания Ирана также сообщила, что Тегеран в рамках операции «Правдивое обещание 3» начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану. Она также отметила, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.

    Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в ночь на пятницу начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран нанес по Израилю ответные удары.

    Комментарии (2)
    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе
    Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Ирана сбили израильский беспилотник в районе завода по обогащению урана в Натанзе, сообщили СМИ.

    Как пишет иранское агентство Tasnim, дрон был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3. В сообщении не уточняется точное время этого инцидента, передает РИА «Новости».

    Ранее командующий силами ПВО иранской военной базы Хатам аль-Анбия сообщил, что в Иране за последний час уничтожили десять израильских летательных аппаратов в разных районах страны. МАГАТЭ подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

    В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.

    Комментарии (0)
    14 июня 2025, 15:41 • Новости дня
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, передает РИА «Новости».

    Владимир Зеленский отметил, что последствия израильских ударов по Ирану уже стали заметны на мировом нефтяном рынке, поскольку цены на нефть начали расти, что, по его словам, выгодно России.

    Зеленский также обратил внимание на вероятность снижения объемов западной помощи Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    Он подчеркнул, что никто не претендует на отношения между США и Израилем, однако украинская сторона хотела бы, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Между тем, США начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион.

    Комментарии (2)
    15 июня 2025, 01:44 • Новости дня
    В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи
    В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль может попытаться устранить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил израильский журналист Амит Сегал со ссылкой на израильский политический источник.

    «Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих вещей», – приводит Сегал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление чиновника.

    По данным Tasnim, израильскому удару подвергся штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране. Повреждено одно из административных зданий штаба. Также удару подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана, передает РИА«Новости».

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что ПВО КСИР перехватила три крылатых ракеты, десять БПЛА и «десятки» боевых коптеров Израиля. КСИР заявил, что сам Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, передает ТАСС.

    В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС Израиля перехватили БПЛА в районе южного города Эйлат.

    Напомним, целями израильских атак также стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города. Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе. Сообщается, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу.

    Комментарии (0)
    15 июня 2025, 00:56 • Новости дня
    Mehr заявило об ударе Ирана гиперзвуковой ракетой по Хайфе

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе, а также баллистические ракеты средней дальности, сообщают информационные агентства.

    По данным Mehr, Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету, передает ТАСС.

    Источник Nournews уточнил, что кроме гиперзвуковой ракеты Тегеран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

    Баллистическая ракета Emad способна нести полезную нагрузку массой до 750 кг, ее дальность может достигать 1,7 тыс. км. Дальность полета ракеты Kheibar Shekan составляет примерно 1,5 тыс. км, а ракеты Ghadr – около 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хайфе и Нижней Галилее произошли падения иранских ракет, в Хайфе атакован нефтеперерабатывающий завод. В результате иранской ракетной атаки в Израиле погиб один человек и еще 14 человек получили ранения. Израильские ВВС наносят удары по целям в Тегеране.

    Комментарии (4)
    Главное
    МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане
    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов
    На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском в Киеве
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации