Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по Израилю

Хуситы в координации с Ираном нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю

Tекст: Елизавета Шишкова

Военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа заявил о проведении нескольких ракетных ударов по стратегическим целям в районе Яффо за последние сутки. По его словам, удары были нанесены гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» и скоординированы с действиями иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции, сообщает РИА «Новости».

Сариа подчеркнул, что цели операции были достигнуты. Он отметил, что такие удары проводились несколько раз в течение суток, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию с иранской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку устранить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории страны.