14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
Израиль попытался убить главного военного командира хуситов в Йемене
В субботу Израиль попытался убить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщил израильский чиновник.
Журналист Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) со ссылкой на израильского чиновника, что «Израиль пытался убить в субботу высшего военного командира хуситов в ходе авиаудара в Йемене».
В пятницу армия Израиля сообщила, что ракета, выпущенная с территории Йемена, упала в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан.