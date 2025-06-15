Израиль попытался убить главного военного командира хуситов в Йемене

Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку

Режиссер Федор Бондарчук и 55 россиян эвакуированы из Ирана в Баку

Tекст: Мария Иванова

Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа уже эвакуированы из Ирана и находятся на территории Азербайджана, передает ТАСС

Как сообщили в посольстве России в Баку, в общей сложности на данный момент границу пересекли 56 из 88 человек, подлежащих эвакуации.

В пресс-службе уточнили, что пересечение границы продолжается, и остальные россияне также готовятся к выезду в ближайшее время. Представитель посольства, находящаяся непосредственно на азербайджано-иранской границе, подтвердила: «Бондарчук уже уехал».

Диппредставительство выразило благодарность властям Азербайджана за содействие в предоставлении транспорта для эвакуации российских граждан и их размещении в отеле. Подчеркивается, что все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями для временного пребывания в Азербайджане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе прошла эвакуация 88 россиян, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и его команда.

Автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, утром прибыл в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.