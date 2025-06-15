14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.
Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».
Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».
НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.
Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.