ВКС запустили ракеты «воздух-воздух» на учениях в Крыму

На полигоне Опук в Крыму прошли учения, в ходе которых самолеты ВКС опробовали в небе над полуостровом ракеты класса «воздух-воздух».

В ходе учений Су-25 прикрывали «Панцири», не успевшие занять свои позиции на поле. Штурмовики атаковали парами и звеньями, используя неуправляемые ракеты, сообщает телеканал «Звезда». Вместе с ними в небо поднялись истребители Су-27 и Су-30М2, отгонявшие «вражеские» самолеты. Сделав разворот, самолеты сбрасывали бомбы.

Вертолеты Ми-35, Ка-52 зачищали площадку для высадки десанта, а ночные охотники Ми-28Н стреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Морпехи шли в контратаку на позиции прорвавшихся отрядов. Подкрепление «враг» ждал с моря, но на этот маневр ответили «Панцири».

Впервые самолеты ВКС опробовали в небе Крыма ракеты «воздух-воздух». Пока небо прикрывали «Панцири», одна из машин тут же заправлялась.

Вертолет Ми-26 доставил на поле боя несколько десятков тонн топлива.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в период с 5-го по 8 июня 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом (ЧФ), соединениями морской пехоты, спецназа и общевойскового объединения примут участие в уникальном тактическом учении.