Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».16 комментариев
В Москве осудили сторонника ИГ на 10 лет колонии
Гафурзоду Сохидода осудили за попытку вступить в ИГ и финансирование террористов
Гафурзоду Абдугафори Сохидода, гражданин Таджикистана, осужден на 10 лет за попытку примкнуть к ИГ и финансирование терроризма в Москве.
Как сообщает ТАСС, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Гафурзоду Абдугафори Сохидода к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сохидода признан виновным в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» и в финансировании ее деятельности.
Адвокат осужденного Магомедшамиль Шабанов заявил, что защита считает назначенный судом срок серьезным и намерена обжаловать приговор вплоть до кассационной инстанции. В своем заявлении Шабанов подчеркнул, что защита будет добиваться пересмотра дела.
Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство», ранее известная как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ*), была признана террористической организацией решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии обострилась ситуация из-за активизации террористической группировки «Исламское государство*» и других радикальных сил. Гражданин Таджикистана Акмалджон Ахроров признан виновным в участии и финансировании ИГ и приговорен к 14 годам лишения свободы. Блогер Нурмухамад Шарипов приговорен к 12 годам тюрьмы по делу против членов террористической организации, которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ