В Москве осудили сторонника ИГ на 10 лет колонии

Гафурзоду Сохидода осудили за попытку вступить в ИГ и финансирование террористов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Гафурзоду Абдугафори Сохидода к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сохидода признан виновным в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» и в финансировании ее деятельности.



Адвокат осужденного Магомедшамиль Шабанов заявил, что защита считает назначенный судом срок серьезным и намерена обжаловать приговор вплоть до кассационной инстанции. В своем заявлении Шабанов подчеркнул, что защита будет добиваться пересмотра дела.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство», ранее известная как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ*), была признана террористической организацией решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии обострилась ситуация из-за активизации террористической группировки «Исламское государство*» и других радикальных сил. Гражданин Таджикистана Акмалджон Ахроров признан виновным в участии и финансировании ИГ и приговорен к 14 годам лишения свободы. Блогер Нурмухамад Шарипов приговорен к 12 годам тюрьмы по делу против членов террористической организации, которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.

