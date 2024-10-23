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Фигурант дела о подрыве ФСБ получил 14 лет колонии
Акмалджон Ахроров осужден за участие и финансирование террористической организации
Гражданин Таджикистана Акмалджон Ахроров признан виновным в участии и финансировании ИГ и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
Как передает ТАСС, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Таджикистана Акмалджону Ахророву, признанному виновным в участии и финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ). Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.
Восемь других фигурантов дела ранее получили сроки от 16 до 22 лет колонии за попытку взорвать в мае 2022 года одно из зданий ФСБ на Лубянке. Они планировали после взрыва расстрелять прохожих и посетителей приемной ФСБ и бросать гранаты в близлежащие здания. В связи с этим все они были включены в список террористов и экстремистов.
Судья отметил, что наказание Ахророву определено путем частичного сложения наказаний, за что он будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшиеся 11 лет – в колонии строгого режима. Решением Верховного суда РФ от декабря 2014 года группировка «Исламское государство» признана террористической, а ее деятельность в России запрещена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Нурмухамад Шарипов (Xafizz.01) был приговорен к 12 годам тюрьмы и колонии по делу против членов террористической организации «Исламское государство», которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, а приговор в отношении этих членов вступил в силу согласно решению Апелляционного военного суда во Власихе.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд огласил обвинительный приговор шестерым членам «Исламского государства», которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, и подсудимые получили сроки лишения свободы от 16 до 25 лет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ