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ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
В Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, службы работают на месте.
Как передает РИА «Новости», над Брянской областью силами ПВО министерства обороны России был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что инцидент не привел ни к каким разрушениям или пострадавшим. На месте работают оперативные и экстренные службы для дальнейшего контроля ситуации.
Ранее, во вторник ночью, Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках на территории Брянской области. Это подтверждает активность воздушных угроз в регионе, что требует повышенного внимания со стороны сил ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.
В ночь на 25 ноября российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон.