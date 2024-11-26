Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», над Брянской областью силами ПВО министерства обороны России был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.



Губернатор отметил, что инцидент не привел ни к каким разрушениям или пострадавшим. На месте работают оперативные и экстренные службы для дальнейшего контроля ситуации.

Ранее, во вторник ночью, Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках на территории Брянской области. Это подтверждает активность воздушных угроз в регионе, что требует повышенного внимания со стороны сил ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

В ночь на 25 ноября российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон.

