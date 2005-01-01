Авиация, ПВО и Черноморский флот начали уникальные учения на границе с Украиной

В период с 5 по 8 июня 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом (ЧФ), соединениями морской пехоты, спецназа и общевойскового объединения примут участие уникальном тактическом учении, сообщили в Минобороны.

Учения при участии войск ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму.

«В ходе учения летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области и оттуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон «Арзгирский», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В это же время бойцы охраны полигона защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника, а расчеты комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника.

Кроме того, авиация флота выполнит стрельбы ракетами «воздух-воздух» и выполнят бомбометание на полигонах «Опук» и «Копанской», а вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.

«Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с 1 июня ВС России начинают летний период обучения, в ходе которого будут изучены новые тактические приемы ведения боевых действий.