Российской армии дали «задание на лето»

С 1 июня ВС России начинают летний период обучения, в ходе которого будут изучены новые тактические приемы ведения боевых действий, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что «основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки войск, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск», передает ТАСС.

Кроме того, для подготовки в летний период будет задействовано более 200 военных полигонов, а все мероприятия в рамках обучения пройдут в максимально приближенных к боевой обстановке условиях. До 50% практических мероприятий будут проведены ночью.

Главным же событием станут маневры «Восток-2018».

Обучение завершится в декабре сдачей ряда зачетов.

Напомним, масштабные учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре следующего года в Сибири и на Дальнем Востоке с привлечением войск двух военных округов и Северного флота.