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В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады
Константинов: Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей
Власти Крыма оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за энергоблокады со стороны Украины, предварительно, в более чем 3 трлн рублей, также планируется требование компенсации в размере более чем 2 трлн рублей, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Как указал Константинов в эфире «Соловьев Live», только ущерб бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. По его словам, готовится еще иск от Общественной палаты – это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей, а также будет еще ущерб от предприятий. По его словам, претензия по энергоблокаде является самой значительной в части блокад, передает ТАСС.
В начале февраля власти Крыма завершили основную подготовку иска к Украине за энергоблокаду в 2015 году, когда из-за подрыва опор ЛЭП, ведущих с Украины, полуостров полностью остался без электричества.