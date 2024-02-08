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    Россия пытается разморозить Арктический совет
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    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    CAS счел показания Валиевой о дедушкиных таблетках недостаточными для оправдания
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    Визит Путина в Турцию отложен
    США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

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    8 февраля 2024, 05:41 • Новости дня

    В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады в 2015 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Крыма завершили основную подготовку иска к Украине за энергоблокаду в 2015 году, когда из-за подрыва опор ЛЭП, ведущих из Украины, полуостров полностью остался без электричества.

    «Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей», – сказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.

    Константинов напомнил, что в результате отключения электроснабжения предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон. Ситуация а улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края а также строительством двух новых ТЭС.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

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    6 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток

    Новак сообщил о сокращении поставок нефти на Запад

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в западном направлении сокращен с 60% до 15%, а на Восток, напротив, увеличен с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

    Объем экспорта нефти из России остался на уровне 2021 года – это порядка 230 млн тонн, отметил Новак, передает ТАСС.

    Ранее порядка 60% экспортируемой нефти поставлялось на Запад, а 40% – на Восток. «Сейчас в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% – в восточном», – сообщил вице-премьер.

    Новак добавил, что увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации.

    Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

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    7 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса

    «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское космическое агентство обнародовало спутниковый снимок циклона «Ольга», который в среду, 7 февраля, вызвал сильный снегопад в Москве и Подмосковье.

    Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М», сообщает РИА «Новости». 

    Отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.


    По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров.

    Аналогичный уровень осадков был зафикисрован последний раз в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей. Массовое ДТП произошло в подмосковном Ступине на 86 километре трассы М-4 «Дон». В результате один человек погиб.



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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    6 февраля 2024, 08:10 • Новости дня
    Американского журналиста Карлсона пригласили в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым, лично понаблюдать за динамичным развитием полуострова и познакомиться с жителями региона.

    Гемпель напомнил РИА «Новости», что за последние десять лет Крым посещали иностранные общественные и политические деятели, журналисты из-за рубежа.

    Крым, подчеркнул он, открыт для гостей, которые хотят рассказать миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию.

    Ранее Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    5 февраля 2024, 19:23 • Новости дня
    Дуда отказался от слов о невозможности для Украины вернуть Крым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда, комментируя свои слова о невозможности для Украины вернуть Крым, отказался от них.

    Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с его кенийским коллегой Уильямом Руто прокомментировал свое интервью, отметив, что здесь необходимо обратить внимание на обстановку, в которой оно проходило, передает ТАСС.

    По его словам, это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое считалось спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные. Он подчеркнул, что данная тема, которую затронули журналисты определенно была очень серьезной, и он в свою очередь частично коснулся в своих размышлениях разных дискуссий, которые слышал на международной арене.

    Как указал Дуда, официальная позиция Варшавы состоит в «возвращении Украины к своим международно признанным границам, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, то есть и над Крымом».

    Ранее президент Польши Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России, и отметил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Дуды сигналом Украине оставить крымчан в покое.

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    5 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Подозреваемых в подготовке теракта на руководителя Крыма арестовали

    Суд отправил троих задержанных за подготовку теракта против руководителя Крыма под арест на два месяца

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Симферополе отправил под стражу на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта в отношении одного из руководителей Крыма по заданию СБУ, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

    Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела за покушение на совершение террористического акта и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, передает ТАСС.

    Ранее были задержаны трое пособников СБУ, которые готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей Крыма.

    Один из задержанных признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

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    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени

    Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени

    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени
    @ ZAM-Photography/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса».

    «Изначально санкции были рассчитаны на снижение темпов развития отечественной экономики. Однако те, кто вводил против нас ограничения, просчитались. Благодаря независимой политике, проводимой Владимиром Путиным, наша страна смогла преодолеть испытания. Мы показали, что являемся суверенным государством, которое не зависит от Запада», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Сейчас наша финансовая система перестроилась. Руководством страны был выбран экономический темп, ориентированный на наши собственные возможности. Кроме того, Москва налаживает связи с другими государствами, которые могут считаться добросовестными партнерами. Все это привело к тому, что бизнес смог положиться на государство. Это позволило отечественным компаниям успешно развиваться в условиях санкций», – подчеркивает он.

    «Еще одним позитивным фактором для российского бизнеса стал уход многих западных компаний с нашего рынка. Раньше отечественные предприниматели находились в тени своих зарубежных коллег, теперь для наших фирм открылось множество новых возможностей для развития. Фактически, сегодня мы выстраиваем суверенную экономику, которая может сама себя обеспечивать», – отмечает собеседник.

    «Государство, в свою очередь, оказывает предпринимателям системную поддержку. В частности, вводятся меры по развитию фирм в малых городах, продлен срок уплаты налогов по упрощенной схеме, сохраняется мораторий на проведение проверок. Все это формирует новую схему взаимодействия между властью, компаниями и обществом, а также способствует развитию социально ответственного бизнеса», – акцентирует эксперт.

    «В течении 2024 года следует ожидать дальнейшего развития нашего бизнеса. В скором времени мы, вероятно, увидим увеличение импортозамещения, совершенствование финансовой системы, цифровизацию экономики, а также усиление взаимодействия государства и отечественных предпринимателей со странами БРИКС», – резюмировал Гагарин.

    Напомним, с 6 по 15 февраля 2024 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве проходит традиционная «Неделя российского бизнеса» (НРБ), сообщается на сайте объединения. В ходе нее обычно формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и частных компаний.

    Важнейшим событием «Недели российского бизнеса» традиционно станет съезд РСПП. Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 год, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

    В частности, на съезде планируется обсудить вопросы повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры и другие важные для делового сообщества темы.

    В рамках съезда РСПП планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награда была учреждена с целью содействия развитию ответственной деловой практики, повышения информационной открытости бизнеса на основе публичной нефинансовой отчетности, а также укрепления его репутации, сообщается на сайте объединения.

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    7 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    В Крыму конфисковали Bentley гражданина США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники крымской таможни конфисковали в доход государства автомобиль Bentley, который принадлежит гражданину США, сообщила пресс-служба ФТС.

    Как указали в пресс-службе, крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, который задержали за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что автомобиль 1990 года выпуска. Гражданин США в 2015 году ввез его из штата Массачусетс через пункт пропуска «Джанкой». В соответствии с правилами временного ввоза, автомобиль нужно было вывезти из страны в течение года, либо пройти другую таможенную процедуру.

    В сообщении говорится, что таможенники установили личность владельца, он уехал из России и оставил свою машину в пользование доверенному лицу в Крыму. Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что в Крыму попало под национализацию более 2,6 тыс. принадлежащих украинским олигархам и политикам активов.

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    Россиян освободили от монопольной банановой зависимости

    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

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    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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