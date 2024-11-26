Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Ростовской областью, где было сбито 24 аппарата. Также значительное число беспилотников было обезврежено над Брянской областью, где силы ПВО сбили пять аппаратов.

В других регионах России также зафиксированы попытки атак: три дрона уничтожены над Белгородской областью, три – над Курской, два – над Крымом и по одному в Орловской и Воронежской областях.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского БПЛА в пригороде Воронежа с использованием дежурных сил ПВО. Также силы ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках СВО.