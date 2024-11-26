Китай пригласил Афганистан на встречу глав МИД соседних стран

Китай пригласил Афганистан на пятую встречу министров соседних стран

Tекст: Денис Тельманов

Китай официально пригласил Афганистан принять участие в пятой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, сообщает Tolo news. Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн встречался с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, где выразил удовлетворение отношениями между Кабулом и Пекином и отметил уважение Китая к ценностям и выбору афганского народа.



Заместитель пресс-секретаря афганского МИД Зия Ахмад Такал сообщил, что Юэ Сяоюн подчеркнул необходимость присутствия главы МИД Афганистана на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей. По его словам, стороны обсудили также вопросы регионального и экономического сотрудничества между двумя государствами.

По данным интернет-портала, точная дата предстоящей пятой встречи министров иностранных дел соседних стран пока не объявлена. Напомним, что на прошлой встрече, которая состоялась в апреле 2023 года в Самарканде, Афганистан представлял глава МИД Исламского эмирата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану призвал западные страны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы и снять санкции. Делегация движения «Талибан*», возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в консультациях по афганской проблематике. Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.