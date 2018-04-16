«Миссис Россия» выиграла Bentley на матче против Уругвая

«Миссис Россия» Ксения Царицына выиграла пари у певицы Анны Калашниковой, заявив, что в футбольном матче команда Уругвая окажется сильнее сборной России. Ей достался автомобиль за 20 млн рублей.

Спор двух женщин разгорелся перед матчем сборной России по футболу с командой из Уругвая: певица и актриса Анна Калашникова заявила, что верит в российских футболистов и ставит на их победу свой Bentley за 20 млн рублей, об этом пишет Womanhit.

«Нашей сборной благоволит футбольный бог. У нас отличная команда, отличный тренер. И впервые за 32 года мы вышли из группы. Я уверена, что и Уругвай в этот понедельник мы сделаем. Я так верю в победу нашей сборной, что готова поставить на кон свой автомобиль», – предложила Калашникова.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash) 21 Июн 2018 в 4:27 PDT

На такую ставку ответила модель и «Миссис Россия – 2018» Ксения Царицына, предложив в ответ одно из своих украшений. Ксения прославилась своей коллекцией бриллиантов.

«Я внимательно изучила историю игр сборной Уругвая и не уверена, что россиянам удастся разгромить их так же просто, как Аравию и Египет. Склоняюсь к тому, что мы или проиграем им, или сыграем вничью. В последнее я, кстати, почему-то верю больше», – заявила Царицына.

Detox time.off Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) 16 Апр 2018 в 2:25 PDT

Матч состоялся в минувший понедельник в Самаре. Сборная Уругвая победила сборную России со счетом 3:0.