Сборная России потерпела разгромное поражение

Сборная России проиграла третий матч группового этапа ЧМ-2018 сборной Уругвая.

Итоговый счет матча – 3:0 в пользу уругвайцев. В результате победы Уругвай занял первое место в группе А с девятью очками, Россия – второе с шестью очками.

Трансляцию встречи вел Первый канал.

Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России на 10-й минуте, со штрафного гол забил нападающий Луис Суарес. На 23-й минуте автогол после удара Диего Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота. В добавленное время нападающий Эдинсон Кавани забил третий мяч.

Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.

Напомним, в первом матче ЧМ-2018 россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Во второй встрече сборная России обыграла Египет со счетом 3:1.

Соперниками россиян в плей-офф, скорее всего, станет либо сборная Испании, либо сборная Португалии.