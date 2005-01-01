Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0

Сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Россия открыла счет в матче на 12-й минуте, мяч забил полузащитник Юрий Газинский.

На 24-й минуте, после падения, Алан Дзагоев покинул поле, вместо него вышел Денис Черышев. На 43-й минуте он забил второй гол сборной России.

Нападающий Артем Дзюба спустя всего минуту после выхода на замену довел счет до разгромного, забив мяч на 71-й минуте.

На 90-й минуте Черышев оформил дубль.

Также в добавленное время гол забил Головин.

На матч с Саудовской Аравией в стартовом составе вышли: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Матч состоялся в московских «Лужниках» при переполненных трибунах.

Трансляцию встречи вел Первый канал.