Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Сборная России назвала стартовый состав на матч открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, который начнется в четверг в 18.00 по московскому времени.

На поле в старте выйдут: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Состав опубликован в официальном Twitter российской сборной.