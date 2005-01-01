Россия забила первый гол на чемпионате мира

Полузащитник российской сборной Юрий Газинский забил первый гол в матче с Саудовской Аравией и на чемпионате мира 2018 года.

Гол состоялся на 12-й минуте.

На матч с Саудовской Аравией в стартовом составе вышли: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Трансляцию матча ведет Первый канал.