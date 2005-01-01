Россия пропустила гол от Уругвая

Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России.

На 10-й минуте со штрафного гол забил нападающий Луис Суарес.

Трансляцию встречи ведет Первый канал.

Сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию. Команда из Латинской Америки также оформила путевку в плей-офф.

Россия играет против сборной Уругвая в Самаре. По итогам встречи определится команда, занявшая первое место в группе А. Соперниками россиян в плей-офф, скорее всего, станет либо сборная Испании, либо сборная Португалии.