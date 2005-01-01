Россия официально вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная России официально прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.

Матч группы А между этими сборными завершился со счетом 1:0, на 23-1 минуте отличился Луис Суарес. Уругвайцы набрали шесть очков, догнав сборную России по этому показателю, но значительно уступая команде Станислава Черчесова по разнице мячей (2:0 у латиноамериканцев и 8:1 у россиян).

Таким образом, Россия и Уругвай при любом раскладе выходят из группы в плей-офф чемпионата. В очном матче, который состоится 25 июня в Самаре, сборные разыграют первое место в группе. Соперниками россиян в 1/8 финала, скорее всего, станет кто-то из пары Португалия – Испания.

Саудовская Аравия в последнем матче на ЧМ сыграет с Египтом.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).