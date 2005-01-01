Египет сократил разрыв в счете в матче с Россией

Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах ударом с пенальти сократил отставание от России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

11-метровый удар был назначен после просмотра видеоповтора (система VAR).

Счет в матче стал 3:1 в пользу россиян.

Это первый пропущенный гол подопечных Станислава Черчесова на турнире.

Перед этим за сборную России отличились Денис Черышев, Артем Дзюба, а еще один мяч забил в свои ворота защитник египтян.