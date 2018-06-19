Россия в матче с Египтом повела 2:0

Денис Черышев забил второй мяч в ворота сборной Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2018 года.

Этот мяч стал третьим для футболиста «Вильярреала» на турнире, он догнал в гонке бомбардиров Кришитану Роналду.