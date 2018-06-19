Россия довела счет в матче с Египтом до разгромного

Артем Дзюба сделал счет 3:0 в матче со сборной Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дзюба Гол Россия 3 -0 Египет 19.06.2018 https://t.co/frJHwHUp7L — Futebol e Noticia (@esportenoticia3) 19 июня 2018 г.

Мяч был забит спустя минуту после точного удара Дениса Черышева.

Перед этим гол в свои ворота в борьбе с тем же Дзюбой забил защитник египтян Ахмед Фатхи.

Победа обеспечивает сборной России выход в следующий этап.