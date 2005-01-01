Россия вышла вперед в матче с Египтом

Сборная России повела в матче против сборной Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мяч на «Санкт-Петербург Арене» в начале второго тайма забил в свои ворота защитник египтян Ахмед Фатхи. Счет в матче 1:0.

Матч имеет ключевое значение для выхода сборной России из группы. Победа практически обеспечивает нашей команде выступление в плей-офф, ничья оставляет хорошие шансы. В случае поражения команде Станислава Черчесова придется добывать три очка в противостоянии с мощной командой Уругвая.