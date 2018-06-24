Украинские силовики начали обстрел Горловки

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольного Донецкой народной республике города, расположенного в 40 километрах к северу от Донецка.

По его данным, украинские силовики ведут обстрел Гольмы (поселка в Горловке), района завода Кераммаш и Доломитного завода, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье в Донбасс прибыли снайперские группы ВСУ.

Напомним, в ночь на субботу украинские силовики атаковали позиции ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики в районе поселка Коминтерново, однако понесли потери и отступили.