Нападение украинских сил отражено армией ДНР в южном направлении

В ночь на субботу украинские силовики атаковали позиции сил ДНР в районе поселка Коминтерново, однако понесли потери и отступили.

Ночью украинские силовики предприняли попытку «улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

«По предварительным данным, до трех силовиков были ликвидированы, не менее четырех получили ранения», – сообщил представитель оперативного командования ДНР.

При этом в бою был ранен один военнослужащий провозглашенной республики.

Атака украинской группы сопровождалась минометным обстрелом, силы ДНР вели ответный огонь из стрелкового оружия.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинская армия за минувшие сутки пять раз нарушила перемирие, выпустив у линии соприкосновения больше 50 различных боеприпасов.

Под обстрел попали окраины Горловки, несколько сел на юге ДНР. Огонь велся из 82 и 120-миллиметровых минометов и вооружения бронемашин.

Ранее сообщалось, что при обстрелах ВСУ было полностью уничтожено село на территории Луганской области.