Луганское село полностью уничтожили при обстреле ВСУ

Село Желобок Славяносербского района Луганской области прекратило свое существование после недавних обстрелов со стороны ВСУ.

В ночь на понедельник село, в котором жила лишь одна женщина, подверглось обстрелу, сообщает «Таймер». Снаряд калибром 152 миллиметра попал в ее дом, после чего здание и дворовые постройки сгорели. Желобчанку отвезли в больницу города Кировска в ЛНР.

Село было расположено на трассе Р-66, которая соединяет подконтрольный ополченцам Луганск и Лисичанск, занятый украинскими силовиками. Долгое время Желобок находился на территории ЛНР. ВСУ подвергали село частым обстрелам, из-за чего последние жители, кроме одной женщины, покинули населенный пункт летом 2017 года.

Ранее в среду ВСУ заявили о наступлении в Донбассе, в результате которого якобы удалось продвинуться на два километра и укрепиться возле луганского села Желобок.

Во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ получила ранение жительница Желобка.