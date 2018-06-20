ВСУ заявили о захвате «стратегических позиций» в Донбассе

Вооруженные силы Украины заявили о наступлении в Донбассе, в результате которого якобы удалось продвинуться на два километра и укрепиться возле луганского села Желобок.

Украинские силовики заняли новые стратегические позиции в районе Желобка Луганской области, сообщает УНИАН. Вокруг села военные якобы создали полосу обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

«Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной секретности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет», – сообщает пресс-служба «операции объединенных сил».

Во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ получила ранение жительница Желобка.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться ЧМ-2018 и начать активные боевые действия в Донбассе, выражал надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, как отметил президент, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».