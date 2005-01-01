Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы вооруженных сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки ДНР.

Безсонов уточнил, что три снайперские пары из состава разведывательных подразделений 24 отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли в район населенного пункта Ленинское, который находится под контролем Киева.

«Силовикам поставлена задача посеять панику в приграничных населенных пунктах на территории ДНР», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что разведкой ДНР получена информация о подготовке украинскими силовиками провокационных обстрелов на Мариупольском направлении.

Ранее Безсонов сообщал, что украинские военнослужащие устроили «коммерческую охоту» на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе.