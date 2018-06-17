ДНР заявила о «коммерческой охоте» ВСУ на мирных жителей

Украинские военнослужащие устроили «коммерческую охоту» на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, заявил глава пресс-службы вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики капитан Даниил Безсонов.

Он рассказал, что в начале июня четыре иностранца заплатили бойцам ВСУ за «сафари» в зоне конфликта. После оплаты желающих допускают на позиции, тогда они могут начать «охоту» на мирных жителей, говорится в заявлении Безсонова, опубликованном на официальном сайте ДНР.

«Нашей разведкой достоверно подтверждено, что «сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. Прибыль от «сафари» получают не только ее мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба ООС», – заявил он.

Безсонов сказал, что такой вид «развлечений» и «заработка» стал возможным после того, как Киев сменил формат операции в Донбассе и СБУ перестала играть решающую роль.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что бойцы ВСУ стали чаще вести снайперский огонь по жителям республики.

Также появились сообщения о том, что украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции, в частности, в районе Докучаевска.