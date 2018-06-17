Появились слухи о массовом оставлении солдатами ВСУ позиций в Донбассе

Украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции, в частности, в районе Докучаевска, сообщают СМИ со ссылкой на рассказы бойцов вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики.

Так, военнослужащий армии ДНР с позывным «Старый» рассказал изданию «ПолитНавигатор», что обстановка на фронте сейчас стабильна, обстрелы происходят максимум до двух–трех раз в сутки. «Тяжелое применяют не очень часто. В основном – «Утес», ПК, РПГ, СПГ», – сказал он.

По словам ополченца, украинские военные укрепляют свои прошлогодние осенние позиции, а некоторые позиции и вовсе выглядят заброшенными. «Людей не видно. До первых позиций от 800 до 1 километра», – отметил он.

По словам Старого, на этой неделе ополченцы зафиксировали передвижение украинской техники. «С села в село переходила по ходу. Было похоже на БМП. «Уралы» часто ездят. Одна-две единицы передвигаются – обеспечение личного состава», – сказал он.

Напомним, ранее писатель Захар Прилепин обратился к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе.

Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».