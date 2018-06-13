Песков прокомментировал ответ Путина Прилепину в ходе прямой линии

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии однозначно ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о том, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу во время чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Поэтому здесь сказано однозначно. Вопрос от Захара Прилепина состоял в том, что будет, если Украина воспользуется чемпионатом мира по футболу и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную. Президент Путин весьма однозначно ответил», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Прилепин обратился к Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе. Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.