Украинские силовики заявили о взятии новых стратегических позиций

Украинские силовики заявили, что якобы продвинулись в Донбассе на 2 километра вперед от занимаемых ими рубежей и заняли новые позиции вблизи поселка Желобок Луганской области.

По данным штаба операции объединенных сил, решение о создании полосы обеспечения вблизи поселка Желобок было принято из-за того, что ополченцы якобы слишком близко подходили к позициям украинских силовиков, передает РИА «Новости».

«Во исполнение решения командующего объединенных сил по повышению устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа был спланирован и осуществлен ряд мероприятий по созданию полосы обеспечения глубиной до 2 километров», – говорится в видеосообщении штаба опубликованном в Facebook,

Также сообщается, что операция осуществлялась в течение двух недель в условиях секретности, потерь нет.

В конце мая также сообщалось военные 25-го батальона 54-й бригады украинских войск переместили несколько передовых позиций на Светлодарской дуге.