Волонтер сообщил о взятии ВСУ стратегической высоты в Донбассе

Военные 25-го батальона 54-й бригады украинских войск переместили несколько передовых позиций на Светлодарской дуге, сообщил волонтер из Днепра Юрий Мысягин.

«Они заняли новую стратегическую высотку, «расширились» на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед», – говорится в сообщении Мысягина в Facebook.

По его словам, кроме улучшения своих тактических позиций, батальон взял под контроль оставленную сепарами передовую позицию, которая «фактически оказалась укрепленным подземным бункером». «При ее строительстве, явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном», – написал Мысягин.

«Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ», – добавил он.

Вместе с тем представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил ,что силы провозглашенной Донецкой народной республики пресекли попытку украинских силовиков прорвать позиции ополчения.

«Вчера враг предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, но напоролся на минное поле и себя раскрыл, затем открыл хаотичную стрельбу. Вследствие ответного огня террористы понесли очередные потери: двое боевиков ликвидированы и двое ранены», – приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин также сообщил, что при отходе украинские военные бросили на поле боя своего сослуживца.

В командовании напомнили, что в последнее время число боевых вылазок Вооруженных сил Украины значительно возросло. За прошлую неделю были уничтожены две диверсионные группы Киева, еще одна понесла существенные потери.

За прошлую неделю в ДНР девять человек погибли, 17 ранены в результате обстрелов украинской стороной.