Появились подробности драки с пограничником из-за русского языка в Мариуполе

Администрация мариупольского кафе-бара RedCups RDCP Lounge рассказала подробности драки подполковника Госпогранслужбы Украины с охранниками.

«17 июня в 21.00 к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и алкогольные коктейли. В 22 часа зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале «Лаунж» с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполь меморандумом мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. По просьбе охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться», – говорится в сообщении RedCups RDCP Lounge в Facebook.

Администрация кафе пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами. «Директор Наталья и администратор Кристина беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила по-русски – отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке», – отмечается в сообщении.

Несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и спокойно продолжить вечер, подчеркивают в кафе. После этого молодой человек по имени Станислав «потребовал разговаривать с ним только на украинском языке, после чего ему срочно понадобилось меню на украинском языке».

«Это меню сейчас в разработке, и в ближайшее время попадет в наши залы. Персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков, которые пожелают гости. Реакция с их стороны была неадекватна: продолжали громко нецензурно выражаться, грубить», – сообщают в заведении.

Далее молодых людей попросили покинуть заведение и предупредили, что в противном случае сотрудникам придется вызвать полицию по факту хулиганских действий.

«На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании гостей ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую», – говорится в сообщении RedCups RDCP Lounge.

В кафе добавили, что «сделали все возможное для мирного урегулирования этого конфликта». Также отмечено, что вся информация и видеоматериалы были переданы сотрудникам полиции для расследования дела.

Ранее стало известно, что подполковник Государственной пограничной службы Украины подрался с охраной кафе-бара в Мариуполе, так как ему не понравилось меню, составленное на русском языке.