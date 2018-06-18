Лексус рассказал о розыгрыше евродепутата по поводу закона об ЛГБТ на Украине

Алексей Столяров по прозвищу «Лексус» рассказал подробности розыгрыша депутата Европарламента Ребекки Хармс, после разговора с российскими пранкерами объявившей, что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества.

По словам Лексуса, рано утром в воскресенье депутат сама ему позвонила после того, как неделю назад пранкеры оставили свои контакты ее офису от имени главы администрации Порошенко, передает РИА «Новости».

Лексус описал легенду, которая легла в основу розыгрыша: будто бы Порошенко «созрел с законом, уравнивающим гей-союзы». Хармс, по словам Пранкера, «это очень понравилось, она воодушевилась».

В течение дня депутат звонила ему еще несколько раз и выясняла, как ей лучше подать информацию. «Она даже попросила нас поддержать на государственном уровне бойкот ФИФА и чемпионата мира. Мы пообещали поддержку», – сказал Столяров. По его словам, евродепутат обещала «написать все как надо».

В воскресенье Хармс после завершения «Марша равенства» в Киеве, в котором она принимала участие, заявила, что украинский президент Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент проект закона о правах ЛГБТ-сообщества. В администрации Порошенко эту информацию опровергли. Позже в тот же день российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили, что разыграли депутата Европарламента.