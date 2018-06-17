Появилось сообщение о подготовке Порошенко закона о правах ЛГБТ

Украинский президент Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент проект закона о правах ЛГБТ-сообщества, сообщила депутат Европарламента Ребекка Хармс после завершения «Марша равенства» в Киеве, в котором она принимала участие.

«Мне позвонили с Банковой (улицы, где расположена администрация президента – прим. ВЗГЛЯД) и сообщили, что президент Порошенко не только поддерживает «Марш равенства», но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе», – приводит ее слова ТАСС.

Она расценивает эту инициативу как «значительный шаг в поддержку демократического развития Украины».

Между тем, в администрации Порошенко сообщили «Интерфаксу», что такие инициативы Киев не готовит. «Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли», – отметили в администрации главы украинского государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.

В воскресенье в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.