Российские пранкеры разыграли евродепутата по поводу закона об ЛГБТ на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли депутата Европарламента Ребекку Хармс, представившись ей главой администрации президента Украины и рассказав о законопроекте в поддержку ЛГБТ, который якобы готовит Петр Порошенко.

«Мы связались с Ребеккой сегодня утром, до гей-парада, от имени администрации Порошенко, и попросили заявить в CМИ о поддержке Петром Алексеевичем марша и о том, что президент готовит закон о равных правах ЛГБТ-сообщества, вплоть до возможности вступления в гражданские союзы», – рассказал Кузнецов РИА «Новости».

Он отметил, что евродепутат оказалась счастлива услышать обещания украинских властей принять такой закон. По его словам, она пообещала немедленно опубликовать эту новость в соцсетях и сообщить в интервью, а также заявила, что закон об ЛГБТ является «уверенным шагом Украины в европейскую семью, к европейским ценностям».

«Увы, реальный Порошенко испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды и открестился от этого заявления Ребекки», – сказал Кузнецов и добавил, что «они всеми силами хотели подтолкнуть Порошенко к его европейской мечте».

Ранее в воскресенье Хармс после завершения «Марша равенства» в Киеве, в котором она принимала участие, заявила, что украинский президент Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент проект закона о правах ЛГБТ-сообщества. В администрации Порошенко эту информацию опровергли.

В воскресенье в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.